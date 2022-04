Recrutements de Guy Marius Sagna et Capitaine Touré: Barthélémy Dias recadre Thierno Alassane Sall

Depuis la nomination de l’activiste Guy Marius Sagna comme conseiller technique en charge des affaires sociales et le Capitaine Touré, conseiller technique en charge de la sécurité de la ville de Dakar, par le maire Barthélémy Dias, les critiques et commentaires vont bon train.



L’une des critiques qui a fait beaucoup de bruit est celle de l’homme politique Thierno Alassane Sall, leader de la République des valeurs. Il a dénoncé ces deux recrutements qualifiant Guy Marius Sagna de « machin », lors d’une émission télévisée.



Le maire de la ville de Dakar n’a pas tardé à le recadrer à l’issue d’une rencontre jeudi soir à la mairie. Pour M. Dias, il n’y a aucun Sénégalais en général et aucun Dakarois en particulier, soucieux de démocratie, d’équité et de justice, qui pourrait s’indigner des actes qu’il a posés depuis son arrivée à la mairie de Dakar.



Répondant à Thierno Alassane Sall sans le citer, il déclare : « ceux qui n’ont pas encore digéré leur défaite, je les invite à respecter la volonté divine. Je demande aussi à ceux qui ont le privilège d’être élus comme conseillers à la ville de Dakar de faire preuve de tenue et de retenue surtout ».