Red Star: Habib Béye nommé entraîneur par intérim

La direction du Red Star a annoncé ce lundi la "mise à pied à titre conservatoire" de son entraîneur Vincent Bordot et de son adjoint Jimmy Modeste. C'est Habib Beye, arrivé cet été au sein du club francilien, qui assurera l'intérim avec Faouzi Amzal et Randy Fondelot en attendant la nomination d'un nouveau coach. Elle pourrait intervenir rapidement puisque le quotidien Le Parisien précise que l'ancien défenseur de l'OM, qui continue en parallèle de passer ses diplômes d'entraîneur, ne souhaite pas devenir numéro 1 dans l'immédiat.



15e de National, le Red Star connaît un début de saison difficile et reste sur une cinglante défaite contre Annecy (0-6), la quatrième en six matchs de championnat.