Reddition des comptes : le Parquet financier à la recherche de sociétés appartenant à Mame Mbaye Niang

Le Parquet financier est dans le viseur de Mame Mbaye Niang, ancien ministre du Tourisme et des Loisirs sous le régime de Macky Sall. Une enquête en cours est ouverte contre lui par la Section des recherches de Colobane.



Selon L’Observateur qui donne l’information dans sa parution de ce vendredi, le chef d’escadron Alexandre Mbade Diouf, Commandant la Section des recherches, agissant d’ordre et pour le compte du procureur de la République financier El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, a requis les services de la notaire Me Aïda Diawara Diagne de lui faire un inventaire sur les sociétés que détiendrait Mame Mbaye Niang, actuellement hors du pays.



Aussi, de lui dire si des sociétés ont été constituées au niveau d’une étude de notaire du pays en son nom. Si elle en trouve, de mettre à la disposition de la Section des recherches de Colobane les actes de création des sociétés concernées. Ainsi, les sociétés de Mame Mbaye Niang, si tant est qu’il en possède une, seront confisquées, si l’on en croit au journal, par le Parquet financier dans le cadre de la reddition des comptes lancée par le nouveau régime depuis l’installation du Pool judiciaire financier le mardi 17 septembre 2024.



A noter que Mame Mbaye Niang fait partie des anciens collaborateurs de l’ancien président Macky Sall à être dans le viseur des nouvelles autorités du pays. D’ailleurs, le Premier ministre, Ousmane Sonko, avait annoncé les couleurs en estimant que le rapport du Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac) qui incriminerait, est sur sa table.