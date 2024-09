Reddition des comptes : les premiers ordres de poursuites lancés, un homme d'affaires auditionné ce vendredi

Le compte à rebours est lancé. La reddition des comptes va démarrer ce vendredi 20 septembre 2024, à 9 heures. Un homme d’affaires sénégalais ouvre les auditions. Il répondra aux questions des enquêteurs de la Brigade des affaires générales (Bag), une branche de la Dic logée dans les locaux du Tribunal de grande instance de Dakar.



En effet, le parquet financier du Pool judiciaire financier, maître des poursuites, a transmis cinq (5) dossiers concernant des hommes d’affaires et d’anciens dignitaires de l’ancien régime. Des personnes sur qui pèsent des soupçons de "détournements de deniers publics, de blanchiment d’argent"…mentionnés par les contrôleurs de la Cour des comptes dans le dernier rapport, informe L'Observateur.



Selon le journal, l’homme d’affaires qui fera face ce matin aux policiers enquêteurs spécialisés dans les finances et affaires criminelles, devra s’expliquer sur les lingots d’or extraits des mines de Sabadola et autres sites miniers dans le Sud-Est du pays qui ont été exploités par l’ancien régime de l’ex-Président Macky Sall.



Des documents découverts au ministère en charge des Mines mentionnent des noms de sociétés avec lesquelles l'homme d'affaires a travaillé dans le processus d’exportation de lingots d’or affinés en Suisse.



Les enquêteurs essayeront de mesurer son degré d’implication dans l’exportation des lingots d’or par le Sénégal et par ricochet, les véritables bénéficiaires des produits tirés de la vente du métal précieux.



A rappeler que le Pool judiciaire financier, composé de 27 membres spécialisés dans la lutte contre la corruption, la délinquance financière et les crimes économiques, a été installé mardi dernier.