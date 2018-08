Réduction de la nocivité du Tabac : La méthode d’évaporation comme l’une des solutions

Intervenant sur le thème « Réduction de la nocivité du tabac en Afrique et au-delà : Justifications et obstacles », cet expert américain, fait savoir qu’il y a des substances plus dangereuses que la nicotine, telle que la caféine. Même si certaines personnes croient que l’évaporation est aussi nocive que la nicotine, il est important de signaler que ceux qui ont adopté ce processus ont arrêté de fumer dès l’âge de 34 ans, grâce aux campagnes de sensibilisation, a expliqué Gregory Conley.



Dans un contexte où l’évolution des fumeurs est 10 fois plus, il préconise ces produits innovants comme le chewingum pour réduire les méfaits du tabac.



Le directeur général de Philipp Morris S.A pour l’Afrique centrale et l’Océan indien, Hugo Marcelo Nico a révélé que son groupe a réfléchi à la planification des recherches de sorte à arrêter un jour le tabac. C’est dans cette perspective que Philipp Morris S.A a créé la cigarette électronique, dénommé Iqos, qui fait aussi partie des produits innovants. «L’Afrique du Sud est le premier pays du continent noir à recevoir des produits innovants d’évaporation», a soutenu Hugo Marcelo Nico. Il affirme que cette méthode de réduction de la nocivité a connu un succès au Japon et en Corée (20% de Japonais ont adopté la technique d’évaporation) et 2 à 10 millions de fumeurs ont arrêté le tabac.