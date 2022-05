Réduction nombre de députés sur la liste nationale: le Conseil constitutionnel rejette le recours des 17 députés

Le Conseil constitutionnel a rejeté hier, jeudi, le recours introduit par 17 députés de la majorité, de l’opposition et des non-inscrits contre l’amendement réduisant le nombre de députés élus sur la liste nationale, informe Le Quotidien.



Votée le 15 avril par l’Assemblée nationale, la loi prévoit la réduction du nombre de députés élus sur la liste nationale de 60 à 53. Pour les signataires de la saisine, le texte n’a pas eu de consensus et violait donc le Protocole additionnel de la Cedeao, à moins de 6 mois des élections.



« Considérant que la liste nationale est une garantie de représentation plurielle et de la diversité du débat parlementaire, nous sommes persuadés que sa réduction est une atteinte grave à la démocratie », avaient motivé les requérants.



Il s’agit de Marième Soda Ndiaye, Aïda Mbodj, Théodore Chérif Monteil, Mamadou Lamine Diallo, Mame Diarra Fam, Serigne Cheikh Mbacké, Yaye Mane Albis, Toussaint Manga, Marie Sow Ndiaye, Cheikh Abdou Mbacké, Moustapha Guirassy, Cheikh Bamba Dièye, Déthié Fall, Mansour Sy, Oulimata Guiro, Cheikh Tidiane Ndiaye et Mor Kane. Ils n’auront pas convaincu le juge constitutionnel.