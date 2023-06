Réélection d’Erdogan: vers une coopération renforcée entre l’Afrique et la Turquie?

Très discrètement mais très efficacement, elle a tissé sa toile en Afrique ces 20 dernières années. Investissant dans les domaines les plus variés comme la construction d’établissements scolaires, d’hôpitaux et d’édifices religieux, et depuis quelque temps dans le domaine militaire. Alors que les nations occidentales ont le regard tourné vers la Chine, l’Inde ou la Russie dans leur expansion sur le continent noir, la Turquie d’Erdogan se pose de plus en plus comme une troisième voie.



Mais comment se matérialise le partenariat Turquie-Afrique ? Pour quelles raisons le président Erdogan s’intéresse-t-il tant à cette aire géographique ? Peut-on parler de coopération gagnant-gagnant ? On