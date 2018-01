Réfection du Stade de Ndiaréme : Les travaux avancent à grands pas

C’est un Matar Bâ satisfait qui a quitté le stade Ndiarème, situé plus précisément dans la Commune de Wakhinan Nimzatt. En compagnie du Maire de Guédiawaye Aliou Sall, le Ministre des Sports s’est réjoui que le gazon synthétique et les tribunes modulaires soient déjà installés : « le gros du travail est fait. Il ne reste que les pilonnes qui sont ici et l’éclairage qui sera réglé dans quelques jours ».

Les travaux bientôt terminés, Matar Bâ annonce l’inauguration prochaine de l’infrastructure : « je peux annoncer que le stade sera utilisable d’ici le 15 mars ».

Par ailleurs, Matar Bâ a profité de l’occasion pour lancer un appel aux acteurs sportifs de Guédiawaye à prendre soin du stade : « Quels que soient les efforts de maintenance que feront les autorités, si les acteurs ne le préservent pas, il ne durera pas ».



SPORT221