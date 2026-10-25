Reflux d’eaux usées à Dakar : l’ONAS explique les contraintes d’intervention et appelle à une synergie des acteurs territoriaux

À la suite des fortes pluies du 4 octobre dernier, plusieurs quartiers de Dakar connaissent une recrudescence des obstructions du réseau d’assainissement, occasionnant des reflux d’eaux usées sur certaines voies publiques. Face à cette situation, l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) tient à apporter des éclairages sur les causes de ces dysfonctionnements et les efforts déployés pour y remédier.



Des obstructions aggravées par les fortes pluies et des comportements inappropriés



La multiplication des bouchons résulte notamment de l’ouverture des regards d’assainissement par certains riverains pour faciliter l’évacuation des eaux pluviales. Cette pratique entraîne l’introduction de sable, d’ordures et de déchets solides dans les canalisations, provoquant des obstructions importantes et rendant les opérations de débouchage particulièrement complexes et parfois prolongées.



À cette situation s’ajoute la vétusté d’une partie du réseau de Dakar, dont certaines conduites remontent à près de 70 ans. Soumises aux effets du vieillissement et d’une urbanisation croissante, ces infrastructures sont exposées à des ruptures nécessitant des interventions urgentes.



L’ONAS rappelle que les ouvertures de chaussées et les déposes ponctuelles de pavage ne constituent pas des dégradations volontaires de la voirie, mais des nécessités techniques indispensables à la réparation des conduites et à la continuité du service public.



Conscient de ces contraintes structurelles, l’OfNAS poursuit ses efforts de modernisation du réseau, notamment à travers le projet de renouvellement du collecteur Hann-Fann.



Des équipes pleinement mobilisées malgré les contraintes



Malgré ces difficultés, les équipes de l’ONAS poursuivent sans relâche leurs interventions pour rétablir le fonctionnement des ouvrages et limiter les désagréments subis par les populations. Leurs efforts ont déjà permis de résorber plusieurs obstructions, notamment aux Maristes, à Pikine, à Grand Yoff et dans plusieurs quartiers de Rufisque.



L’ONAS salue l’engagement et le professionnalisme de ses agents, mobilisés quotidiennement dans des conditions souvent difficiles, au service des populations.



Un appel à la responsabilité et à la synergie des acteurs territoriaux



Dans ce contexte, l’ONAS ne saurait rester indifférent aux mises en cause récurrentes de son action, alors même que ses équipes font face à des contraintes techniques, structurelles et environnementales majeures.



Si les préoccupations exprimées par certains élus territoriaux sont légitimes, elles gagneraient à se traduire davantage par une concertation effective et des initiatives conjointes que par des déclarations publiques mettant en cause les efforts d’un service public pleinement engagé.



L’ONAS rappelle que l’assainissement liquide, la gestion des déchets solides et la préservation du cadre de vie relèvent de responsabilités complémentaires qui exigent une coordination étroite entre les différents acteurs.



L’amélioration du cadre de vie appelle des responsabilités assumées et une solidarité dans l’action, plutôt qu’une recherche de responsabilités exclusives.



L’ONAS réaffirme sa détermination à poursuivre ses interventions et invite l’ensemble des collectivités territoriales à privilégier le dialogue, la concertation et la mutualisation des efforts, dans l’intérêt exclusif des populations.