Réforme des Navétanes : Amadou Kane approuve la volonté du Président Bassirou Diomaye Faye

Amadou Kane, président de l'Organisation Nationale de Coordination des Activités de Vacances (ONCAV), a réagi à l’annonce du Président Bassirou Diomaye Faye qui a appelé à la ‘’réforme’’ des Navétanes, ‘’source majeures de troubles publiques’’ au Sénégal et qui a demandé au ministre des Sports d'engager des concertations avec toutes les parties prenantes pour mieux organiser le calendrier des compétitions et réformer le mouvement. Il s’exprimait ce 9 février lors de son passage à l’émission Jury du Dimanche sur iRadio.



« Tout le monde reconnaît qu’il y a de la violence dans les navétanes. Si une rencontre permet d’évaluer ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré, et si elle permet d’éradiquer la violence, nous sommes preneurs. Chaque Sénégalais doit l’être », a déclaré Amadou Kane, président de l’ONCAV.



Selon M. Kane, l'ONCAV a pour objectif de minimiser la violence dans les compétitions sportives populaires et a déjà contacté les autorités compétentes.

« Nous avons adressé un courrier au président de la République pour le remercier de cette initiative. Nous avons également écrit au Premier ministre et à la ministre des Sports pour leur exprimer notre disponibilité à travailler ensemble sur cette réforme. Nous avons d’ailleurs déjà rencontré Mme le ministre des Sports à ce sujet », a-t-il précisé.



Au yeux du président Amadou Kane, la mention des navétanes en Conseil des ministres est perçue comme une opportunité significative de restructurer le mouvement sportif communautaire sénégalais et d'améliorer l'organisation des compétitions.