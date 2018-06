Réforme foncière : "le Cese avait demandé au Président Macky de donner une réponse positive"

«On n’a proposé un document de politique foncière qui a fait l’objet de consensus. Quand on a remis le document au président de la République, tout le monde s’attendait à une réponse rapide surtout que le Conseil économique social et environnemental (Cese) avait fait une recommandation en disant au chef de l’Etat de donner une réponse positive, qu’il faut valider et que maintenant on passe au débat à l’Assemblée nationale. Et, là, silence».



«Alors que, souligne-t-il, le président de la République semblait presser tout au long du processus ». Mais, se désole-t-il «un jour, au niveau du Conseil présidentiel, on entend le président de la République dire : 'Je ne peux pas valider le rapport de la Commission nationale parce que ce qu'on me propose est inacceptable».



L’invité de l’émission Objection (Sud Fm), ce dimanche 24 juin de préciser : «On n’a jamais proposé ce qu’il disait. Parce que lui ce qu’il disait c’est qu’on donne tout le pouvoir aux Collectivités locales'. On n'a jamais proposé ça et cela pose un véritable problème», fulmine-t-il. Avant de proposer aux gens qui le souhaitent de consulter «le document qui est là ».



Et, cela veut dire deux choses si l’on en croit au membre de la Commission. «Soit on n'a fait un mauvais compte rendu au président de la République, soit on l'a trompé. Non seulement il a le document mais à notre niveau, on a même dit qu'il sera peut être difficile de lire tout le document. On a fait dix-neuf (19) recommandations sur trois (3) pages pour qu'il lise. Personne ne verra ce que le président reproche parce qu'encore une fois cela n'existe pas», conclut-il.