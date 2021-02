Refus de Sonko de répondre à la convocation de la SR: Un Constitutionnaliste le conforte dans sa position

Le Constitutionnaliste Mouhamadou Ngouda Mboup apporte des éclairages sur le refus du président du Pastef (Parti opposition sénégalaise) de déférer ce lundi à la convocation de la Section de recherches de la Gendarmerie de Colobane. Le juriste et enseignant a l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar a estimé sur son compte Facebook que «L'immunité confère l'irresponsabilité des députés en raison des opinions et des votes exprimés dans l'exercice de leurs fonctions de représentants de la nation ainsi que l'inviolabilité parlementaire, comportant, en principe, une protection contre les procédures judiciaires».



Mouhamadou Ngouda Mboup se veut plus clair: «le refus d'Ousmane Sonko de ne pas déférer à la convocation de la gendarmerie est conforme à la Constitution et au règlement intérieur de l'Assemblée Nationale ».