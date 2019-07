Région de Tamba: La Douane saisit près de 600 Kg de chanvre indien en une semaine

La Douane sénégalaise a saisi près de 600 kilogramme (kg) de chanvre indien en une semaine. La drogue a été dissimulée dans un camion malien Moussala dans la région de Tambacounda, dans l'Est du pays.



« Le vendredi 19 juillet 20019, profitant de l’ambiance de fête de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2019 entre le Sénégal et l’Algérie et d’une heure creuse considérée souvent comme heure de repli ou de desserrement au niveau du contrôle, le conducteur de gros porteur en provenance du Mali a voulu introduire une grosse quantité de « Yamba » au Sénégal en passant juste devant le bureau des Douanes », a-t-on appris d’un communiqué du bureau des Relations publiques et de la Communication de la Douane.



Stoppé net, les agents de douane ont découvert dans ledit camion, 220 Kg de chanvre indien dans des cachettes bien aménagées dans la cabine du conducteur, pour une valeur marchande estimée à 11 millions F Cfa.



Cette saisie, poursuit la note, fait suite à une autre similaire impliquant toujours un camion malien et portant sur 171 Kg de « yamba ». Au cours de la semaine, 374 Kg de chanvre ont été interceptés par les unités douanières du centre.