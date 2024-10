Réglementation des changes : la Douane rejette la proposition de Khadim Ba

Après leur face-à-face avec le procureur de République près du tribunal de Dakar, lundi, le patron de Locafrique, Khadim Ba et le Dg de Coris Bank, Ibrahima Mar Fall ont été conduits, ce mardi, devant le parquet financier. Les mises en cause feront face au Doyen des juges d’instruction du Pool Judiciaire Financier à qui l’affaire a été confiée pour ouverture d’une information judiciaire.



Les deux hommes sont poursuivis par l’administration de la Douane pour réglementation des changes à hauteur de 215 milliards F CFA. Selon les derniers développements du dossier, la Douane demande à Khadim Ba de transiger à hauteur de 67 milliards F CFA. Le patron de Locafrique qui a accepté l’accord demande un moratoire.



Toutefois, sa demande a été refusée par les plaignants qui exigent la totalité des sommes. La décision finale sur cette affaire revient au juge d’instruction. Le magistrat peut accepter la proposition de Khadim Ba en le plaçant sous contrôle judiciaire. Ou bien, il peut lui demander le paiement intégral pour éviter le mandat de dépôt.



Concernant le DG de Coris Bank, Ibrahima Mar Fall, il a soutenu être lié par une procédure bancaire par la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) mais, pas celle de la Douane. Ainsi, il a reçu l’ordre d’émettre les chèques lors des opérations.