Régularisation de 200 000 migrants en Italie: le Consulat de Milan pris d'assaut par les Sénégalais

L’Italie a lancé depuis lundi, une opération de régularisation des migrants. Le pays cherche 200 000 travailleurs agricoles et domestiques. Occasion saisie par plusieurs Sénégalais en situation irrégulière qui ont pris d'assaut le Consulat de Milan pour chercher un passeport.



Faisant partie des pays les plus touchés par la pandémie du coronavirus avec 33 689 décès recensés depuis que le virus est apparu en décembre en Chine, l'Italie cherche ainsi à se reconstruire.



A l’échelle mondiale, la pandémie a fait plus de 387 000 morts. Et, les Etats-Unis ont enregistré, à l'heure actuelle, le plus grand nombre de décès (108 000), suivis par le Royaume-Uni (39 904), et le Brésil (34 021).