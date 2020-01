Reinier Jesus devient la recrue hivernale du Real

C'était annoncé depuis plusieurs semaines maintenant. Le Real Madrid a confirmé ce lundi après-midi l'arrivée de Reinier Jesus dans ses rangs pour les prochaines années.



Le jeune milieu de terrain de 18 ans arrive en provenance du Flamengo. Après Vinicius Junior et Rodrygo Goes, le jeune joueur est la nouvelle pépite brésilienne à rejoindre le Real Madrid.



L'opération n'était plus vraiment un secret pour personne, puisque les médias espagnols et brésiliens assuraient depuis les dernières semaines qu'un accord avait été conclu.



Le club merengue attendait principalement les 18 ans de Reinier pour annoncer officiellement son transfert. Le joueur est majeur depuis ce dimanche même, le 19 janvier.