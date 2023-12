Réintégration de Sonko sur les listes électorales : Ayib Daffé compte se rendre à la DGE le plus tôt possible

“C'est une réaction de satisfaction et cette décision nous conforte dans notre position que la radiation du candidat Ousmane Sonko était précipitée, arbitraire, illégale, irrégulière et sans motif. Une radiation politique qui n'était pas fondée sur le droit”, a dit Ayib Daffé sur les ondes de RFM.

“Nous sommes à l'écoute du président Ousmane Sonko et de ses avocats. Nous comptons nous rendre le plus tôt possible à la Direction générale des élections (DGE) pour récupérer les fiches de parrainage. Nous demandons à l'administration de faire preuve de respect de la légalité et de respect de l'esprit républicain et d’appliquer des décisions que ce soit le ministère de l’intérieur ou la DGE”, a indiqué le mandataire du candidat Ousmane Sonko actuellement en prison.

La justice a relancé la candidature de l’opposant Ousmane Sonko à la présidentielle de février 2024 en ordonnant sa réinscription sur les listes électorales. Le juge du tribunal d'instance de Dakar a confirmé ce jeudi, une décision rendue en octobre par le tribunal de Ziguinchor qui avait été cassée par la Cour suprême en novembre dernier.

Le juge du tribunal d'instance de Dakar a annulé, ce jeudi 14 décembre 2023, la radiation de Ousmane Sonko des listes électorales et ordonné sa réintégration immédiate. Ayib Daffé, mandataire du candidat Ousmane Sonko se félicite de cette décision et compte se rendre à la DGE le plus tôt possible pour récupérer les fiches de parrainages.