Rejet de la liste départementale de YAW: Déthié Fall reconnait avoir délégué son cachet et sa signature à Saliou Sarr

Déthié Fall, le mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi reconnait avoir délégué son cachet et sa signature à Saliou Sarr au moment des dépôts de la liste des investies. Par ailleurs, il accuse le coordonnateur national de la coalition Taxawu Sénégal, d’être « l’unique responsable » de l’irrecevabilité de la liste départementale de la coalition de Yaw.



« Au moment du dépôt, j’ai reçu des instructions pour retirer Palla Samb et de le remplacer par Ngoné Mbengue. Malheureusement celui que j'ai préposé pour le dépôt à savoir Saliou Sarr, ne l'a pas fait. Il a proposé un autre nom prétextant qu'il a été conseillé qu’à partir de la 6e et 7éme position la parité n’est pas à respecter », a soutenu Déthié Fall devant la presse, ce lundi, à sa sortie de la direction générale des élections.



Le mandataire de Yaw renseigne que quand il a pris connaissance « des agissements » de Saliou Sarr il s’est levé « pour engager une procédure». Déthié Fall regrette d’avoir fait confiance à Saliou Sar qui a outrepassé ses prérogatives, dit-il .



A noter que l’intéressé dans une déclaration publiée hier dimanche a démenti d’être le responsable d’un supposé changement de la liste du scrutin majoritaire du département de Dakar, déposée par YAW, prétextant qu'il n'est désigné mandataire de la coalition. « Je tiens à informer l’opinion nationale et internationale, que n’étant pas le mandataire national de YEWWI ASKAN WI, je ne peux en aucun cas déposer une liste de cette coalition, encore moins à en changer le contenu ».



Saliou Sarr menace par contre de saisir la justice. « Toutes ces allégations mensongères relèvent de la diffamation dirigée contre ma personne. En conséquence, je me réserve le droit, au besoin, de saisir les juridictions compétentes ».