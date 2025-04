Rejet de la loi interprétative : Takku Wallu salue « une décision de haute portée historique »

Le Groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal a salué ce mercredi une décision du Conseil constitutionnel qu’il qualifie de « haute portée historique et juridique ». Par sa décision n° 1/C/25 du 23 avril 2025, le Conseil constitutionnel a en effet rejeté la loi dite interprétative de la loi d’amnistie du 13 mars 2024, mettant fin à une polémique juridique et politique qui divisait la scène nationale depuis plusieurs semaines.



« Le Conseil constitutionnel vient de mettre fin à la diabolique tentative d'interprétation de la loi du 13 mars 2024, exercice qui n'était rien d'autre qu'une grossière mise en scène pour faire voter une loi nouvelle », a souligné le groupe Takku Wallu dans une déclaration rendue publique ce jour.



Pour Takku Wallu, cette décision du Conseil constitutionnel constitue un rempart contre les dérives législatives : « Elle conforte l’État de droit et le respect de la Loi », a insisté le groupe parlementaire, qui voit dans cette invalidation une victoire du droit sur l’opportunisme politique.