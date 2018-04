Relèvement de l’indemnité de logement : les enseignements attendent le suivi

«Le président de la République vient de confirmer sa proposition lors de l'audience qu'il a accordée au G6, les six syndicats d'enseignants les plus représentatifs. On a confirmé la proposition du gouvernement de 15.000 et d'ajouter à son niveau 10.000 à compter de janvier 2019», a déclaré mardi, Souleymane Diallo, lors de son intervention sur la Tfm après le Message à la Nation du chef de l’Etat.



Le syndicaliste de poursuivre : «il faut reconnaître que les chiffres sont en deçà des attentes de la partie syndicale. Mais c'est quand même pour la première fois depuis 2012 que le gouvernement accepte d'aller vers une revalorisation du traitement salarial des enseignants».



Mais, relève-t-il, les simples annonces d'intention ne suffisent pas. Car, «il reste le suivi. Parce que le problème entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants, a toujours été le respect des accords et le suivi des accords signés».



Avant de conclure : «les enseignants ont pris acte de la décision du président de la République". Et, en tant que plénipotentiaires, ils "vont rendre compte à la base qui va évaluer et se prononcer dans le cadre d'assemblées générales».