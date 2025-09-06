Remaniement ministériel : Yassine Fall à la Justice, Mouhamadou Bamba Cissé à l’Intérieur, Dethié Fall nommé

Yassine Fall hérite désormais du ministère de la Justice, tandis que Cheikh Niang prend les rênes du ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur. Abdourahmane Diouf est nommé ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, alors que Daouda Ngom prend en charge le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Par ailleurs, Mouhamadou Bamba Cissé devient ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique. Déthié Fall est porté à la tête du ministère des Infrastructures, et Amadou Ba prend les commandes du ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme.

Enfin, Marie Rose Khady Fatou Faye est nommée secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec les institutions et porte-parole du gouvernement.

Sur proposition du Premier ministre, le Président de la République a procédé, ce samedi, à un remaniement ministériel marqué par plusieurs changements.