Remaniement ministériel : le message d'adieu d'Ousmane Diagne après son départ du ministère de la Justice

L'ancien ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Ousmane Diagne, a été remplacé par Me Bamba Cissé au sein du nouveau gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko. Dans un message poignant dont PressAfrik a obtenu copie, l'ancien doyen des juges d'instruction a tenu à exprimer sa gratitude aux plus hautes autorités. Il a notamment remercié le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et le Premier ministre, Ousmane Sonko, pour la confiance qu'ils lui ont accordée, une confiance qu'il dit "mesurer à sa juste valeur".



"Je voudrais, au terme de ma mission à la tête du département de la Justice, remercier le Président de la République et son Premier ministre pour cette marque de confiance", a-t-il écrit.



Il a poursuivi en leur réitérant son soutien indéfectible : "Je leur réitère toute ma reconnaissance, mon soutien et mes prières de réussite dans leur exaltante mission."



L'ancien ministre a également associé l'ensemble des membres du gouvernement à ses remerciements, soulignant : "J’ai eu un immense plaisir à les pratiquer en raison essentiellement de leur extrême courtoisie et de leur sens du devoir. À vous tous et à vous toutes, je vous souhaite une bonne continuation et un succès éclatant dans l’exercice de vos tâches quotidiennes."