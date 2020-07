Remboursement et restitution des gazelles oryx : le ministre Abdou Karim Sall dément l’information

Le ministre de l’Environnement, Abdou Karim Sall a démenti l’information selon laquelle il devrait rembourser les gazelles oryx mortes au cours de leur transfert dans son ranch privé et restituer les autres qui sont vivantes.



« Cette information est fausse. Depuis plus de 6 mois, je n’ai pas vu Aliou Dembourou Sow ni communiquer avec lui. Il s’agit de pure mensonge politique », a réagi M. Sall, dans le journal ‘Source A’.



Lundi, le député Aliou Dembourou Sow, par ailleurs Président du Conseil départemental de Ranérou, au nord-est du Sénégal, a fait savoir que le ministre de l’Environnement, Abdou Karim Sall allait « rembourser les gazelles mortes et restituer les autres ».



« Nous avons saisi le chef de l’Etat Macky Sall. Parce que nous nous sommes dit que les oryx sont un bien de tous les Sénégalais. Ce que nous demandons, c’est qu’on nous restitue les têtes et qu’on rembourse les gazelles mortes », a-t-il déclaré lundi, sur le plateau de la Tfm.