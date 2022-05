Remise des cahiers de doléances au Palais: Bamba Kassé charge les patrons de presse, Macky continue ses menaces contre les Réseaux sociaux

Le secrétaire général des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (SYNPICS), de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal/ Force du changement (CNTS/FC), de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS), de l’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS), de la Confédération des syndicats autonomes (CSA) et de la Fédération générales des travailleurs du Sénégal (FGTS) ont pris la parole devant le chef de l’Etat pour exprimer leur préoccupation.



Les centrales syndicales ont interpellé Macky Sall sur plusieurs revendications. Le secrétaire général du SYNPICS dénonce la précarité dans les médias et demande la régulation dans les réseaux sociaux.



« On se désole au Sénégal que le dernier code de la presse qui a, à peine 5 ans, ne soit respecté par quasiment aucun des acteurs. Le secteur des médias à la faveur de l'exclusion des réseaux sociaux donne l'impression d'être un secteur incontrôlé ou la recherche du gain ou de l'influence permette tous les écarts et pratiques malsaines », a déclaré Bamba Kassé.



Abondant dans le même sens, le chef de l’Etat indique avoir engagé une réforme sur les réseaux sociaux. « Sur la question des réseaux sociaux, c'est devenu un vrai cancer des sociétés modernes et je suis très attentif aux conclusions des assises de la presse. l’Etat lui-même a engagé une réforme. Là nous devrions attendre vos conclusions pour intégrer le tout dans une loi qui devra passer pour réguler de façon sérieuse les réseaux sociaux, internet. Aucune société moderne ne peut accepter ce qui se passe aujourd'hui chez nous. D’abord pour des questions de sécurité et de respect de la dignité humaine. On ne peut pas laisser les gens insulter. Donc, on va y mettre un terme d'une façon ou d'une autre », a promis le Président Sall.



Le Secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal/Forces du changement (CNTS/FC), Cheikh Diop s'est exprimé sur la crise qui touche le secteur de la presse. Il note une violation des droits et libertés des travailleurs au Soleil, de l'APS, de la RTS, et EXCAF.



Pour apaiser les tensions dans les trois entités du service public de l’information, le président de la République a promis de recevoir les Directeurs généraux de Le Soleil, l’APS et de la RTS.



« Je vais recevoir les Directeurs généraux des organes de presse publics afin de discuter avec eux et voir comment apaiser les tensions qui existent dans le secteur des media publics », a-t-il annoncé.



Répondant à Bamba Kassé sur la précarité de la presse, Macky Sall a rappelé aux patrons de presse leur devoir de respecter les lois et règlements qui régissent toutes les entreprises.



« Il faut qu’ils s’acquittent de toutes leurs obligations envers leurs employés afin de lutter contre la précarité, qui peut entraîner la déviance », a indiqué le chef de l'Etat.