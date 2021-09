Remise drapeau national: les « Lionnes » appelées à faire honneur à la Nation

« Ce drapeau a une valeur, n’importe qui n’a pas la possibilité de le recevoir pour défendre la Nation. Donc, je voudrais demander à la délégation de défendre vaillamment sur le terrain avec un comportement exemplaire ce drapeau », a déclaré Me Babacar Ndiaye, président de la Fédération sénégalaise de Basket-Ball (FSBB).



Me Ndiaye a indiqué au sélectionneur Moustapha Gaye de bien représenter le pays et d’atteindre au moins le podium. « Nous vous promettons, monsieur le secrétaire général, que les joueuses que vous avez devant vous, vont défendre avec la plus grande énergie le drapeau que vous allez leur remettre en se battant sur le terrain, comme de vraies Lionnes », a-t-il promis.



Paul Dionne, secrétaire général du ministère des Sports a estimé que les espérances sont grandes. « Ces attentes tirent leur source dans la passion que nos compatriotes ont pour le basket-ball, mais aussi et surtout dans l’héritage glorieux que vous ont laissé vos aînées, qui ont marqué de leur empreinte l’histoire du basket-ball continental », a-t-il dit.



Mame Marie Sy, capitaine des « Lionnes » a soutenu que l’objectif c’est atteindre le podium. « On a eu une bonne préparation. Le groupe est confiant et on a des jeunes talentueuses. On va à Yaoundé dans l’optique de faire un un bon tournoi et d’atteindre le podium, qui est l’objectif premier. On mettra tous les atouts de notre côté pour rendre fier le peuple » a dit l'ailière forte des "Lionnes".



L’équipe du Sénégal se rend à Yaoundé dès aujourd’hui dans l’après-midi. Les « Lionnes » joueront le match d’ouverture contre la Guinée le 18 septembre à 12h00 au Palais des Sports de Yaoundé.