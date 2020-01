Remobilisation des troupes : Macky Sall réhabilite Youssou Touré

Le président de l'Alliance pour la République (Apr), Macky Sall, a réhabilité et remis en selle l’ancien Secrétaire d’État à l’Alphabétisation, Youssou Touré qui avait démissionné des instances dudit parti.



La décision a été prise lors de l'avant-dernière réunion du Secrétariat exécutif national (Sen) de l'Apr, le 13 janvier dernier, ont informé des sources du journal L’As. Lors de cette rencontre, Macky Sall, en évoquant la question de la nécessité de la remobilisation à la base et des structures de son parti, a dit : « Youssou, il faut me redynamiser le Réseau des enseignants républicains ».