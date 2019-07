Remous dans l’enseignement supérieur : Le Saems prévoit une marche

Le Syndicat autonome des enseignants du moyen et du secondaire (Saems) et les membres du G7 (les syndicats d’enseignants les plus représentatifs) vont remettre ça. Ils disent avoir déposé auprès des autorités préfectorales, une demande de marche en guise d’information.



« A cette marche, nous inviterons tous ceux qui considèrent qu’il y a nécessité de réviser le système de rémunération des agents de l’Etat », lancent-ils. Les syndicalistes préviennent que : « Si le gouvernement du Sénégal utilise, cette fois-ci le même procédé ou tente d’interdire la marche, nous allons prendre nos responsabilités ».



L'annonce a été faite en marge de la réunion du Bureau Exécutif National.