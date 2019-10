Remplacement des permis : la date limite fixée au 31 décembre 2019

Suite à la réunion de comité entre les agents de la Direction des transports routiers (Dtr) et les opérateurs techniques privés, plusieurs décisions ont été arrêtées. Il s'agit entre autres du remplacement des permis, de la mise en circulation des cartes grises numérisées et de la pose des plaques d'immatriculation sécurisées entre autres.



Relativement au remplacement des permis roses vers le permis numérisés, la date de fin de remplacement est fixée au 31 décembre 2019 pour Dakar. Pour autres régions, (Thiès, Diourbel, Louga, Fatick, Kaolack, Saint-Louis, Matam, Kaffrine, Tambacounda, Kédougou, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor) l'échéance est fixée au 27 juillet 2020.



A ces dates, un arrêté ministériel déclarera officiellement les permis roses non valides. Aussi, ceux qui conduiront avec un permis rose risquent, en cas de contrôle, d'être sous le coup de l'article 1 du Code la route à savoir un retrait du permis, une amende allant de 20.000 à 500.000 et, pire, une peine d'emprisonnement allant de 6 mois à 2 ans.



Conscient des tensions observées en septembre dernier à l'annonce de la fin de la période de remplacement, le comité a mis en place des effectifs permettant d'absorber les demandes dans de meilleures conditions. Il est ainsi demandé aux usagers de ne pas attendre le mois de décembre et de se rapprocher dès maintenant des sites de remplacement.