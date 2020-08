Remplissage manifeste, port masque: état des lieux à la Gare routière des Baux Maraichers deux mois après

Depuis le début de la pandémie de la Covid 19 de nouvelles règles ont été mises en place dans les gares du Sénégal, par le ministère des Transports terrestres. Cela pour pouvoir freiner la propagation de la maladie et surtout retracer les usagers suspectés d'avoir été en contact avec un voyageur testé positif à la Covid-19



A la gare routière des Baux Maraîchers situé dans la ville de Pikine en face du Marché central de poisson, les dispositifs pour le respect des gestes barrières, marquent les visiteurs. Des lave-mains sont sont installées à la porte d'entrée et des agents préposés à la sécurités se chargent de prendre la température des entrants avec des Thermoflash. Des agents de police sont juste à côté pour veiller au respect du port du masque.



Alors quid du respect du remplissage du manifeste pour tous les véhicules de transport qui quittent la gare des Baux Maraichers de Dakar, près de deux mois après le levée de restriction sur le transport interurbain ? Khalifa Diakhaté, un chauffeur de véhicule 7 places, qui opèrent sur les trajets Dakar-Thiès-Mbour et Diourbel indique que les consignes concernant le manifeste sont strictement respectées.



Mais, ajoute-t-il, le problème se situe au niveau du respect de port du masque durant le trajet.