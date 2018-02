Rencontre Macky Sall-Ould Abdel Aziz : les Saint-louisiens entre espoir et appréhension

Les pêcheurs de Saint-Louis attendent impatiemment les conclusions des discussions entre les chefs d’Etat mauritaniens et Sénégalais. En effet, ces pêcheurs qui empiètent fréquemment sur le territoire mauritanien à la recherche de poisson au péril de leur vie comptent sur le déplacement de Macky Sall chez nos voisin, pour aplanir ces difficultés une bonne fois pour toute.



Dans un reportage réalisé par Sud Fm, les Guet-ndariens qui ont accepté de se prononcer sur le sujet ont unanimement déclaré que la visite peut effectivement régler le problème. «Nous les populations de Guet Ndar disons qu’il faut aller vers les négociations en vue de régler le problème des licences » , a déclaré l'un d'entre eux.



Un autre de renchérir: « Je pense que ce sera l’occasion pour les deux chefs d’Etat d’aplanir à jamais toutes les difficultés qui ont existé entre ces deux pays frères et amis depuis des décennies».



Cet habitant de Guet-Ndar est sur la même longueur d'onde : « Avec ce déplacement, on peut dire que tous les espoirs sont permis et nous espérons de tout cœur que ce sera un voyage plein de succès. Ce sera au bénéfice des populations sénégalaises en général et guet-ndariennes en particulier. Donc M. le Président, les guet-ndariens vous disent bon vent et que ce déplacement ne soit pas inutile».



C’est suite à la mort du jeune Fallou Sall, tué par des garde-côtes mauritaniens que le président de la République islamique de Mauritanie, qui était au Sénégal pour les besoins du sommet mondial sur l’éducation, avait invité Macky Sall à se rendre en Mauritanie.



La mort de ce pêcheur avait révulsé les habitants de cette ville qui ont organisé des manifestations débouchant sur le saccage de nombreuses cantines appartenant à des maures.