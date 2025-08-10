Rencontre Trump-Poutine sur l'Ukraine: quels moyens de pression ont les États-Unis sur Moscou?

Le président américain Donald Trump a annoncé une rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine en Alaska le 15 août, pour négocier « une paix durable en Ukraine », évoquant même des « échanges de territoires ». Une perspective vivement dénoncée par Kiev. Cette initiative survient après plusieurs ultimatums américains, donnant à la Russie des délais pour accepter un cessez‑le‑feu, sous menace de sanctions.

RFI

