Rencontre des parteniares financiers à Paris : le Sénégal à la quête de 2 850 milliards de FCfa

Le compte à rebours est lancé. Le Sénégal fera face à partir de ce lundi 17 décembre aux bailleurs de fonds et autres investisseurs privés. Le Réunion avec le Groupe consultatif, qui aura lieu au siège de la Banque mondiale à Paris, a pour objectif de rassember les finacements nécessaires à l’exécution de la deuxième phase du Plan Sénégal Emergent (Pse) à hauteur de 2 850 milliards de F Cfa.



La rencontre va réunir plus de 400 investisseurs venus des quatre (4) coins du monde, et se fera en présence du président de la République, Macky Sall, qui a foulé le sol français, dimanche 16 décembre en fin de soirée.



La deuxième phase du Pse sera également mise en œuvre dans un contexte de renforcement de l’exploration et d’exploitation de ressources minières, notamment l’or, le pétrole et le gaz, qui intressent plus les investisseurs.