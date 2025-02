Rencontre entre Gouvernement et Partenaires sociaux : exclus, les boulangers expriment leur indignation

Le regroupement des boulangers du Sénégal (RBS) a exprimé son indignation face à son exclusion des discussions entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Se sentant marginalisés, les professionnels du pain alertent les autorités et brandissent la menace de perturbation du secteur à quelques jour du ramadan et du carême.



« Il s’est trouvé qu’aujourd’hui, c’est un secteur agonisant. En juin 2024, l’Etat du Sénégal a réduit le prix de la baguette du pain de 175 à 150 FCFA. Depuis lors, le secteur a connu un dérèglement. La majeure partie des boulangers commence à fermer boutique. C’est dur. Le sac de farine devrait être réduit de 7000 FCFA. Malheureusement, l’Etat a réduit de 4000 FCFA. Donc, les 3 000 FCFA restant, c’est nous les boulangers qui supportons cela », a rappelé sur I-radio, Djibril Faye, vice-président du regroupement des boulangers.



Il a alerté sur une possible fermeture des boulangeries. « Il se trouve que les rencontres qu’on a eu à faire avec les ministères, avec les agents du service régional du commerce, tout cela n’a aucune suite. Donc, nous demandons à ce qu’au plus haut niveau de la Présidence, de la Primature que des actions soient faites. Sinon les boulangeries vont fermer une à une et nous serons obligés d’aller vers un arrêt de production. On va vers un ramadan sans pain. L’Etat doit jouer à ce qu’il y ait des équilibres ».