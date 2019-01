Rencontre secrète entre Aly Ngouille Ndiaye et 3 autres ministres de l'Intérieur sous Diouf et Wade

Aly Ngouille Ndiaye va bel et bien organiser l'élection présidentielle de 2019 (sauf retournement de situation de dernière minute) et il est en train de faire tout son possible pour être "'réussir" son baptême de feu. Lundi, il a eu une rencontre secrète dans un hôtel dakarois entre le premier flic du pays et quatre autres anciens ministres de l'intérieur, qui ont eu à organiser des élections sous les Présidents Diouf et Wade. Il s'agit de Me Ousmane Ngom, des généraux Mamadou Niang et Lamine Cissé et Cheikh Guèye, selon L'Observateur qui donne l'information.



Selon nos confrères Aly Ngouille veut tirer toutes les leçons apprises par ces différentes personnalités dans l'organisation d'élections au Sénégal. Les anciens ministres Cheikh Tidiane Sy, Bécaye Diop et Madieng Khary Dieng, étaient également invités à la réunion, mais ils n'ont pas été presents.