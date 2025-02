Renforcement des capacités : le NDI forme et outille les députés de la 15e législature

Dans le cadre de son programme d’appui au Parlement, financé par les Affaires mondiales Canada, le National Democratic Institute (NDI) a tenu, mardi 25 février, un atelier de formation de trois jours à Dakar. Cet événement vise à renforcer les compétences des députés de la 15e législature de l’Assemblée nationale du Sénégal.



La cérémonie d’ouverture a été présidée par Ayib Daffé, président du groupe parlementaire PASTEF, représentant le président de l’Assemblée nationale. L’Ambassade du Canada et le Conseil Sénégalais des Femmes (COSEF) étaient également représentés lors de cette rencontre.



D’après le communiqué parvenu à PressAfrik, cet atelier s’inscrit dans le programme « Sénégal : soutenir une transition législative réussie et inclusive ». Les sessions des 25 et 26 février sont consacrées aux fondamentaux du travail parlementaire : « le statut du député, l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée nationale, la procédure législative, le contrôle de l’Exécutif, ainsi que les mécanismes d’interaction avec les populations ».



Le 27 février, la formation sera spécifiquement destinée aux 68 femmes parlementaires du Sénégal. Animées par des experts du COSEF, les sessions porteront sur « la communication, l’utilisation des médias et le cadre juridique des droits des femmes ». L’objectif est de renforcer leurs compétences et de « redynamiser le Collectif des femmes parlementaires ».



« Tous les groupes parlementaires participent à cet atelier », qui s’inscrit dans une démarche de renforcement des capacités des élus pour une gouvernance « plus efficace et inclusive ».