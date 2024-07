Renforcement des infrastructures sportives et culturelles : signature de convention entre le ministère de la Jeunesse et l'Apix

Le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture et l’Apix (Agence de Promotion des Investissements et Grands Travaux) ont uni leurs forces en signant une convention, le lundi 8 juillet. Cette convention entrera dans le cadre de la construction et de la réhabilitation d’infrastructures sportives et culturelles.



La ministre Khady Diène Gaye a fait savoir que son département prévoit de construire, durant les cinq prochaines années, des salles destinées à la pratique des arts martiaux des parcours sportifs, des piscines et d’autres infrastructures qui d’après elle va participer à « l’éclosion des talents artistiques et culturels des jeunes », rapporte le journal Bés Bi.



Dans ce sillage, le directeur de l’Apix Sega Bathily compte à travers sa structure accompagner ces ambitions par son expertise en explorant « des modèles de financement alternatifs pour ne pas surcharger les finances publiques ».



De ce fait, le directeur assure que la structure va « simplifier les procédures administratives et offrir un soutien technique aux investisseurs ».