Renforcement des pouvoirs du PM : « la Primature est en train devenir un goulot d'étranglement » (Modou Diagne Fada)

Le décret signé par le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et rendu public jeudi 4 décembre, visant à renforcer l’organisation de la primature et les moyens du Premier ministre, continue d'animer les débats. Réagissant suite à ce texte, Mamadou Diagne Fada est d'avis que la Primature est entrain devenir un « goulot d'étranglement ».



​Invité de l’émission « Face au jury », ce dimanche sur PressAfrik Tvhd, l’ancien allié de l'ancien Président Macky Sall a déclaré que ce renforcement de la Primature est «inefficace ».



« Je pense que la Primature est en train de devenir un goulot d’étranglement. Si tous les projets doivent se converger à la Primature, ça va créer des lenteurs dans la réalisation de certaines projets », a-t-il martelé. Il a ajouté que : « depuis leur accession au pouvoir, le seul projet qu’il parle, c’est le projet du prolongement de l’autoroute Dakar Saint Louis. Tous les autres chantiers qui sont en cours de réalisation, ils les ont mis en arrêt ».



Cependant, d’après le leader du parti les Libéraux Démocrates Réformateurs (LDR/YEESAL), ce décret va donner l’impression que le Premier Ministre Ousmane a son propre gouvernement au sein de l’Etat. Il a justifié son analyse en énumérant que : l’élèvement du directeur de cabinet du Premier Ministre Ousmane Sonko au rang de ministre lui permettra de siéger au conseil des ministres ; le secrétaire général du gouvernement a la prérogative maintenant de diriger des réunions interministérielles alors que ce dernier est au bas de l’ordre protocolaire ; la création de la direction des ressources humaines au sein de la Primature qui d’après lui, n’a aucun sens car cette direction pouvait être géré par le secrétaire générale du gouvernement.



A en croire M. Fada, si le Président Bassirou Diomaye Faye voulait vraiment rendre son Premier Ministre fort, il allait juste prendre certaines de ses prérogatives et le lui donner. « C’est ça qu’on attendait de lui vue qu’ils ont la majorité mécanique à l’assemblée nationale. Il pouvait juste modifier la constitution pour donner certaines de ses prérogatives à son Premier ministre », a-t-il conclu.