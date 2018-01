Rennes : Diafra Sakho a passé sa visite médicale

Pisté l’été dernier par le Stade Rennais, l’international sénégalais Diafra Sakho était arrivé à Rennes le 30 août et avait passé sa visite médicale dans la foulée. Mais faute d’accord entre le Stade Rennais et West Ham, qui réclamait 10 M€ de transfert, l’avant-centre n’avait finalement pas signé en Bretagne.

Depuis, la piste n’a jamais été abandonnée par la cellule de recrutement du SRFC, malgré le changement de direction. Et Sakho (28 ans) devrait bien finir par endosser le maillot rouge et noir. Le dossier est tout proche d’être conclu. L’ancien Messin a passé sa visite médicale avec le Stade Rennais, ce dimanche à Paris. La signature du contrat est prévue lundi matin à Rennes.