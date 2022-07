Rennes pousse Alfred Gomis vers la sortie

Le Directeur sportif du Stade Renais, Florent Maurice a annoncé lundi dans un point du Mercato de son équipe que le gardien sénégalais, Alfred Gomis devrait quitter Rennes.



« J'ai vu Alfred (Gomis) à la fin du dernier match de la saison. On a pu déjeuner ensemble. On lui a expliqué qu'un gardien arriverait. Ce n'est pas forcément facile pour lui mais c'et quelqu'un de très intelligent, qui a montré des choses intéressantes. Le but est de trouver une porte de sortie pour lui », a-t-il expliqué.



Dans les cages, Rennes a fait de Mandanda sa super priorité. L’ancien gardien de l’Olympique de Marseille a été l’une des premières recrues Renais cet été. Reste à trouver un point de chute pour Gomis.