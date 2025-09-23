Renouvellement de 2000 taxis urbains : le ministère des Transports prévoit la mise en circulation de 500 taxis hybrides

Le ministère des Transports terrestres et aériens (MiTTA), à travers le Conseil exécutif des Transports urbains durables (CETUD) et le Fonds de Développement des Transports terrestres (FDTT), a initié un programme de renouvellement de 2000 taxis urbains avec la mise en circulation d’un premier lot de 500 taxis hybrides (gaz et essence) financé par la MECTRANS avec l'accompagnement du FDTT et du FONGIP.

Selon une note publiée sur Facebook, le MITTA précise que ce programme entre dans le cadre de la modernisation des transports urbains et de la professionnalisation des acteurs du secteur.



Pour assurer une meilleure structuration et une gestion optimale de cette opération de modernisation, le ministère invite les acteurs souhaitant y participer sont invités à se regrouper en entités organisées et déposer leurs demandes d’adhésion auprès du CETUD.