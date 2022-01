Rentrée des Cours et Tribunaux: le Forum du Justiciable invite l'Etat à "réformer la loi sur le domaine national"

L'audience solennelle de la rentrée des Cours et Tribunaux pour l'année judiciaire 2022 est prévue ce mardi 18 janvier 2022 sur le thème : justice et conflits fonciers : application de la loi sur le domaine national.



A cet effet, le Forum du Justiciable invite l'Etat du Sénégal à réformer la loi sur le domaine national afin qu'elle soit favorable aux paysans, aux collectivités territoriales et aux

investisseurs privés.



Babacar Ba et ses camarades demandent également à l'Etat du Sénégal d'encadrer davantage le régime de l'affectation et de désaffectation des terres du domaine national pour barrer la route aux spéculateurs fonciers. Non sans encourager les collectivités territoriales à une gestion responsable des terres du domaine national.



Ils rappellent que la loi de 1964 relative au domaine national devait, dans l'esprit du législateur, contribuer à favoriser la mise en valeur des terres, à mettre fin aux injustices découlant de l'exploitation des paysans par les grands propriétaires fonciers et à permettre à l'Etat d'exécuter son plan de développement.



Cependant, cette loi n'a pas connu l'effectivité nécessaire pour lui faire produire les effets escomptés du fait du nombre conséquent des litiges fonciers.