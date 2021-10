Rentrée des classes : Le G20 déterre la hache de guerre pour le respect des accords de 2014

A quelques jours de la rentrée des classes, le syndicat d’enseignants G20 a décidé de se faire entendre. Face à la presse vendredi, cette structure qui regroupe plus de vingt syndicats rappelle à l’État que le temps du monitoring est largement dépassé, l’heure est à la concrétisation des points du protocole du 17 Février 2014.



A soi-disant monitoring, le G20 oppose un plan d’action qui sera déroulé au cours de l’année scolaire pour pousser l’État à appliquer intégralement et sans délai les points qui ont été objet d’accord et dont il est signataire.



Le 20 attend plutôt le déblocage du budget pour les DMC et le paiement sans délai des prêts pour les titulaires de convention, la dématérialisation des procédures de traitements des dossiers administratifs, l’effectivité de formation diplômante des mis en position de stage, le paiement des indemnités des formateurs de CRFPE.



Dans un autre registre, le G20 pense qu’il est plus judicieux de laisser la question des tenues scolaires à la discrétion des equipes pédagogiques, des comités de gestion des établissements ou des collectivités locales. Les tenues d’un coût de 30 milliards dans un système incapable de résoudre le défi majeur que constitue l’amélioration de la qualité du système éducatif marqué par un déficit d’enseignants, de tables bancs, la persistance des abris provisoires