Forum de Dakar 2026 : le Sénégal érige la souveraineté en priorité absolue pour la stabilité de l'Afrique

Le ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur a présidé le lancement de la dixième édition du Forum international de Dakar. Prévu du 20 au 25 avril 2026 au CICAD de Diamniadio, l'événement se concentrera sur la souveraineté et l'intégration continentale.



Initié en décembre 2013, le Forum de Dakar atteint cette année sa dixième édition, une étape qualifiée par le ministre de « session de la maturité ». Cette rencontre annuelle vise à maintenir le Sénégal comme un pôle diplomatique en Afrique en rassemblant experts, décideurs et partenaires internationaux.



Les enjeux de la souveraineté et de la sécurité



Le thème retenu pour 2026 est « L’Afrique face aux défis de stabilité, d’intégration et de souveraineté ». Les interventions ont mis en lumière plusieurs points qui seront au cœur des débats. En effet, le contexte sécuritaire actuel est marqué par la persistance des crises au Sahel et l'émergence de menaces hybrides, incluant le terrorisme, la criminalité transnationale et les cybermenaces.



Face à ces enjeux, le Forum préconise une approche de « sécurité intégrée, associant les dimensions militaires, humaine et environnementale ». « Cette vision s’aligne sur l’Agenda 2063 de l’Union africaine et le programme national Sénégal 2050, visant à renforcer l'influence de l'Afrique dans la gouvernance mondiale », a souligné les responsables.



Une organisation structurée et inclusive



La préparation scientifique de l'événement est assurée par un comité de pilotage et le Centre des hautes études de défense et de sécurité (CHEDS). « Le format de cette édition comprendra une cérémonie d'ouverture, un panel de haut niveau présidé par le Chef de l'État sénégalais en présence de ses pairs invités, ainsi que deux sessions plénières et six ateliers thématiques », a fait savoir le Président de la Commission scientifique.



Le Forum réunira une diversité d'acteurs, notamment des représentants d’États et d’organisations régionales comme la CEDEAO, des membres des forces de défense et de sécurité, des universitaires, ainsi que des organisations de la société civile, de femmes et de jeunes. « Les résultats attendus incluent la publication d'un rapport de recommandations, des notes d'orientation stratégique et la mise en place d'une plateforme internationale d'échanges ».