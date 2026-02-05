Tambacounda : le Président Diomaye visite la Base aérienne et réaffirme le lien entre sécurité et développement

Après la visite de l’exploitation agricole du Groupe Yellitaare, le président de la République a poursuivi sa tournée économique et stratégique par une visite de la Base aérienne de Tambacounda, plateforme clé du dispositif de défense nationale, selon une note de la Présidence du Sénégal.



Dans un contexte sécuritaire régional marqué par des défis multiples et évolutifs, cette plateforme stratégique illustre la montée en puissance de l’Armée de l’air et du Pivot Est, pensée pour rapprocher les capacités opérationnelles des zones sensibles et réduire significativement les délais d’intervention des Forces armées sénégalaises.



« Son positionnement permet une meilleure couverture du territoire, une surveillance accrue des espaces stratégiques et une coordination renforcée des opérations interarmées », souligne la Présidence.



Au-delà de l’outil militaire, cette infrastructure participe à la sécurisation des populations, à la protection des infrastructures économiques et à la stabilité indispensable au développement. « Elle illustre une vision claire de la défense nationale, fondée sur l’anticipation, la réactivité et la souveraineté », précise la même source.



À travers cette étape, le chef de l’État réaffirme que la « sécurité constitue un socle indissociable du développement », et que la montée en puissance des capacités nationales est un « choix stratégique au service de la paix, de la stabilité et de la prospérité du Sénégal ».

