Forum international : l'Afrique face aux défis de la souveraineté dans un nouvel monde

Le ministère de l’intégration africaine, des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur a procédé, ce jeudi 5 février 2026, au lancement officiel du forum international de Dakar sur la « paix et la sécurité ». Cet événement majeur vise à interroger la stabilité institutionnelle et les besoins d'adaptation de l'Afrique dans un monde en recomposition.



Placé sous thème : « l’Afrique face aux défis de stabilité, d’intégration et de souveraineté : quelle solutions durables », cet évènement compte faire entendre la voix africaine pour un ordre mondial plus juste et durable. Le forum ambitionne « d’identifier les menaces sur la stabilité, l'intégration et la souveraineté des États africains et de proposer des réponses concrètes ».



Ce forum a réuni des autorités, des représentants d’organisations régionales et internationales, des membres des forces de défense et de sécurité, des universitaire et experts en droit international, ainsi que des représentants d’organisations de la société civile.



Les participants attendus discuteront des réponses collectives aux « menaces hybrides et transnationales, avec une approche intégrée de la sécurité (militaire, humaine, environnementale et institutionnelle) », note le document.



Les produits et résultats attendus de ce forum incluent la « publication des actes, la création d'une plateforme internationale d'échanges et de coopération, la publication d'un rapport de recommandations et la rédaction de notes d'orientation ».



Ce forum est organisé par l'Institut africain de gestion urbaine et environnementale (IAGUE) et le Centre d'études stratégiques et perspective.



A noté que ce forum se tiendra au Centre international de Conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio du 20 et 21 avril 2026, sous la présidence du président de la République, Bassirou Diomaye Faye.