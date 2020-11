Rentrée scolaire 2020-2021: Mamadou Talla veut faire du concept "Oubi Tay, Diangue Tay", une réalité

La rentrée scolaire 2020-2021 est prévue le 12 novembre prochain pour tous les élèves de la préscolaire à la Terminale. Un séminaire sous le thème « Gouvernance efficace et efficiente pour un système éducatif inclusif, résilient et performant », est organisé à Saly, dans le département de Mbour et va durer cinq (5) jours. A l’occasion, le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla, a appelé les parents d’élèves et les collectivités territoriales à s’impliquer pour faire du concept « Oubi Tay, Diangue Tay » une réalité.



D’entrée, M. Talla a informé que : « La rentrée scolaire pour le personnel enseignant et administratif est prévu le 5 novembre pour les élèves, cette fois-ci de tous les élèves, du niveau préscolaire jusqu’au baccalauréat, c’est le 12 ».





« La mobilisation qui avait été faite le 25 juin, qui nous a permis de reprendre dans d’excellentes conditions et d’avoir de bons résultats, qui a nous permis également de respecter notre protocole sanitaire, de telle sorte que l’école n’a pas été source de propagation de cette maladie (Covid-19), nous maintenons donc cette dynamique qui existait », a-t-il déclaré.



Et de conclure : « Aujourd’hui, à l’issue de cet atelier d’échanges, de partages et méthodes d’analyses, de bilan de ce qui s’est passé l’année dernière et de projections pour cette année, on dira que nous allons démarrer dans d’excellentes conditions cette année scolaire 2020-2021 afin qu’on est des résultats meilleurs cette année ».