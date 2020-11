Rentrée scolaire 2020-2021: un nouveau protocole sanitaire en 25 recommandations

Dans l’esprit du dialogue de gestion partenariale, en accord avec les différentes familles d’acteurs, le Ministère de l’Education Nationale, en accord avec les différentes familles d’acteurs , tient à Saly depuis hier le séminaire de rentrée des classes 2020/2021 sur le thème « Une gouvernance efficace et efficiente pour un système éducatif inclusif, résilient et performant ». Dans ce contexte de pandémie du Covid - 19, l’efficience de la gouvernance du secteur ne pourra se mesurer qu’à l’aune de trois critères : inclusivité, résilience, performance, estime le Ministre de l’Education Nationale.



Le système éducatif sénégalais, en atteste les différentes réformes qu’il a connues, a de tout temps vécu des crises ; mais quelles que soient les situations notre école a toujours trouvé les ressorts nécessaires pour s’adapter à son environnement. Aujourd’hui, estime Mamadou Talla, c’est à nous qu’incombe la responsabilité d’opérer la révolution le développement d’un système éducatif post Covid -19. Le HCDS, fidèle à sa mission de promotion du dialogue social, réaffirme sa disponibilité à mener et accompagner toutes les initiatives susceptibles de contribuer à la consolidation d’un climat social apaisé dans le secteur.



Notons que pour cette rentrée scolaire 2020/2021 effective dès le 5 novembre pour le personnel enseignant et administratif et le 12 novembre prochain pour les élèves, un protocole de sécurité sanitaire est élaboré. Faisant suite au premier du genre ayant encadré la reprise des cours pour les classes d’examen en juin dernier, et tenant compte des leçons apprises et des résultats obtenus avec l’accompagnement d’un dispositif de prise en charge psychosociale, ce protocole a pour objectif d’orienter le Ministère de l’Education Nationale et la communauté éducative dans la gestion des enseignements /apprentissages tout au long de l’année.



L’évaluation de ce premier protocole a permis de tirer un certain nombre de leçons. Le principal défi reste le déroulement de l’année scolaire dans des conditions de sécurité maximale. Pour une mise en œuvre efficiente de ce nouveau protocole sanitaire, une batterie de 25 recommandations a été émise, articulée autour de six points d’attention. Pour diminuer l’impact de la pandémie dans le domaine scolaire, le Ministre de l’Education Nationale invite tous les acteurs à maximaliser le temps de travail et développer des stratégies palliatives différenciées. Afin d’y parvenir, Mamadou Talla estime qu’il faut l’implication des organisations syndicales des parents d’élèves, des partenaires au développement, le renforcement de l’esprit d’équipe, la promptitude et la solidarité dans les décisions.



Le Témoin