Rentrée scolaire 2024-2025 : le Président Diomaye Faye adresse ses vœux aux élèves

Plus de 4 millions d’élèves font leur retour à l’école au Sénégal ce lundi pour la rentrée scolaire 2024-2025 après trois mois de vacances.



Sur le réseau social X, le chef de l’État leur a souhaité « une rentrée inspirante et enrichissante et une année scolaire pleine de succès ».



« Aujourd’hui marque le début d’une nouvelle année scolaire pleine d’espoir et de réussite ! À tous les élèves du Sénégal, je souhaite une rentrée inspirante et enrichissante et une année scolaire pleine de succès », a écrit le Président Bassirou Diomaye Faye.



« Que votre détermination et votre passion vous mènent vers de grands accomplissements. Ensemble, construisons l’avenir de notre nation en investissant dans l’éducation », a posté le chef de l’Etat.