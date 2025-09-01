Rentrée scolaire 2025/2026 : ouverture fixée au 6 octobre pour les enseignants et le personnel administratif

Le gouvernement a arrêté les dates des grandes vacances scolaires et de la prochaine rentrée. Selon le décret signé par le président de la République et le Premier ministre Bassirou Diomaye Diakhar Faye, l’année scolaire 2025/2026 débutera officiellement le lundi 6 octobre 2025 à 8 heures pour les enseignants et le personnel administratif.



Les élèves, pour leur part, bénéficieront d’un délai supplémentaire et reprendront le chemin de l’école le mercredi 8 octobre 2025 à 8 heures. Le texte précise également que le ministre de l’Éducation nationale fixera le calendrier des examens scolaires, tandis que la répartition des congés et vacances dans les établissements de formation professionnelle sera déterminée par arrêté ministériel.



Plusieurs départements sont associés à l’exécution de ce décret, notamment ceux des Forces armées, de la Formation professionnelle, des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, ainsi que le ministère de l’Éducation nationale.