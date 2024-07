Réorganisation diplomatique au Sénégal : les ambassadeurs de l'ancien régime priés de regagner Dakar au plus tard le 31 août prochain

Le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères a émis une note, datée du 29 juillet 2024, annonçant une vaste réorganisation des services diplomatiques sénégalais. Cette directive demande à plusieurs ambassadeurs et consuls nommés sous l'ancien régime de Macky Sall de passer le témoin aux chargés d'affaires désignés et de regagner Dakar avant le 31 août prochain.



Ce rappel massif marque une étape significative dans la restructuration des Affaires étrangères sous l'administration du Président Bassirou Diomaye Faye, rapporte L'Observateur. Les chefs de postes diplomatiques et consulaires, en fonction depuis l'ancien régime, doivent céder leur place aux nouveaux cadres alignés avec les orientations politiques du gouvernement actuel. L'objectif principal de cette mesure est d'harmoniser la politique étrangère du Sénégal avec les nouvelles priorités et stratégies définies par le régime de Bassirou Diomaye Faye.



Les diplomates concernés par cette note ministérielle comprennent notamment : Abou Lô, ambassadeur du Sénégal au Congo, Doro Sy, ambassadeur en République Démocratique du Congo (RDC), Amadou Diallo, consul à Paris, Ibrahima Mbodj et Abdourahmane Koïta, consuls à Lyon, Badou Sow, consul à Mantes-La-Jolie, Amadou Lamine Diouf, consul à Milan, Idrissa Ben Sène, consul à Naples, Youssou Diop, consul à Casablanca, El Hadji Ndao, consul à New York, Makhtar Bélal Bâ, consul à Abidjan.



Ces diplomates doivent assurer une transition en remettant leurs responsabilités et dossiers en cours aux nouveaux chargés d'affaires désignés. À croire le journal, la décision s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de réforme et de renforcement de la diplomatie nationale.